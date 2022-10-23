Мэр: оккупанты ударили ракетами по Николаеву, попали в пятиэтажку

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о ночных обстрелах оккупантами города ракетами типа С-300, обошлось без жертв, но есть разрушения жилых домов, инфраструктуры, сообщает Украинская правда.

"Ночью российские террористы обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже" , – написал он в Telegram.

По его словам, также был поврежден соседний 10-этажный жилой дом - обломками и взрывной волной в нем вынесло окна, двери, повреждены балконы.

Кроме того, были повреждены теплотрасса, детская площадка и несколько припаркованных автомобилей.

Обошлось без жертв, один человек был легко ранен осколками осколков стекла - ему оказали медицинскую помощь на месте.