В Генштабе назвали новые потери российских войск в Украине
В Генеральном штабе обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения. За минувшие сутки погибли 400 военных, также уничтожены 2 вертолета, 20 беспилотников и 21 крылатую ракету.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 67 470 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2 584 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 5 284 (+18),
- артиллерийских систем – 1 667 (+14),
- РСЗО – 374 (+1),
- средств ПВО ‒ 189,
- самолетов – 270,
- вертолетов – 245 (+2),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1361 (+20),
- крылатых ракет ‒ 350 (+21),
- кораблей/катеров ‒ 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 039 (+18),
- специальной техники – 148.
Данные уточняются.