В Генштабе назвали новые потери российских войск в Украине

В Генеральном штабе обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения. За минувшие сутки погибли 400 военных, также уничтожены 2 вертолета, 20 беспилотников и 21 крылатую ракету.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 67 470 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 2 584 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 5 284 (+18),

артиллерийских систем – 1 667 (+14),

РСЗО – 374 (+1),

средств ПВО ‒ 189,

самолетов – 270,

вертолетов – 245 (+2),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1361 (+20),

крылатых ракет ‒ 350 (+21),

кораблей/катеров ‒ 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 039 (+18),

специальной техники – 148.

Данные уточняются.