В Генштабе назвали новые потери российских войск в Украине

В Генштабе назвали новые потери российских войск в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения. За минувшие сутки погибли 400 военных, также уничтожены 2 вертолета, 20 беспилотников и 21 крылатую ракету.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 67 470 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2 584 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 5 284 (+18),
  • артиллерийских систем – 1 667 (+14),
  • РСЗО – 374 (+1),
  • средств ПВО ‒ 189,
  • самолетов – 270,
  • вертолетов – 245 (+2),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1361 (+20),
  • крылатых ракет ‒ 350 (+21),
  • кораблей/катеров ‒ 16,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 039 (+18),
  • специальной техники – 148.

Данные уточняются.

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