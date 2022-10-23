Британская разведка: РФ готовит глубокую оборону для сдерживания контрнаступления ВСУ
Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за нынешней линией фронта, чтобы сдержать любые быстрые контрнаступления Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.
19 октября владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его инженерная группа строит обширную укрепленную "линию Вагнера" в оккупированной Россией Луганской области, и разместил карту, показывающую планируемые масштабы проекта.
На снимке показан участок недавно построенных противотанковых оборонительных сооружений и систем траншей к юго-востоку от Кременной в Луганской области.
"Если планы настолько масштабны, как утверждает Пригожин, то работы, вероятно, направлены на включение реки Сиверский Донец в оборонительную зону, частично повторяющую линию контроля 2015 года", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, британская разведка допускает, что в высшем руководстве России действительно серьезно задумываются об отступлении с правобережного плацдарма на Херсонщине, но в условиях разрушенных мостов это будет непростой задачей.