Си Цзиньпина переизбрали генсеком Компартии на третий срок
Главу КНР Си Цзиньпина переизбрали на должность генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) на третий пятилетний срок. Эта должность фактически является самой высокой в Китае, сообщает Deutsche Welle.
На своем первом пленарном заседании в воскресенье, 23 октября, ЦК 20-го созыва, как и ожидалось, проголосовал за сохранение 69-летнего Си на этом посту.
Си Цзиньпин также в третий раз занял должность председателя Военного совета ЦК КПК. Между тем, ограничения в два срока продолжают действовать в отношении других членов китайского руководства.
Накануне партийный съезд, который проводится раз в пять лет, одобрил закрепление идеологии Си и их постоянной роли в уставе партии и потребовал безоговорочной лояльности ему.
Ху Цзиньтао неожиданно вывели с трибуны на закрытии 20-го съезда
Накануне, 22 октября, бывшего лидера Коммунистической партии Китая (КПК) и предшественника Си Цзиньпина в должности главы КНР – 79-летнего Ху Цзиньтао – неожиданно вывели с трибуны на закрытии 20-го съезда КПК в Доме народного собрания в Пекине.
К экс-председателю КНР подошел сначала один, а затем и второй сотрудник в медицинских масках и гражданской одежде. Ху Цзиньтао попытался заговорить с Си Цзиньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Кецяном. Затем он все же поднялся с места и, проходя мимо Си, попытался коснуться его плеча и снова привлекать к себе внимание.
Причин случившегося официально не объяснили. Ху Цзиньтао выступает за модель "коллективного" руководства с представителями разных фракций и с ограничениями по возрасту и срокам.
Около 2300 делегатов приняли поправки в партийный устав в конце недельного съезда партии в Доме народного собрания в Пекине. Цель изменений – продемонстрировать верховенство Си и его политических идей в КПК, а также сохранить власть партии в Китае.