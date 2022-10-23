ДТЭК: в Киеве введены веерные отключения

Сегодня, 23 октября, в Киеве состоятся веерные отключения.﻿ Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК "Киевские электросети", сообщает Экономическая правда.

Согласно распоряжению НЭК Укрэнерго в Киеве будут происходить стабилизационные отключения света.

"Компания прилагает все усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время" , — говорится в сообщении.

Также о времени и продолжительности возможных отключений и возобновления поставок света компания будет сообщать дополнительно на сайте и страницах в соцсетях ДТЭК "Киевские электросети".