ОК "Юг": ВСУ продолжают двигать линию фронта в Херсонской области

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ продолжают двигать линию фронта в Херсонской области, сообщает Новое время.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

По словам руководителя пресс-центра, российские войска очень крепко засели оборонительным рубежом.

"Работа продолжается, а они тем временем пытаются сконцентрировать свои силы на левом берегу Днепра в Херсонской области" , — отметила Гуменюк.

Также Гуменюк призвала украинцев критически оценивать информацию о событиях на фронте.

"Хочу заметить, что нужно быть очень критическим по отношению к сообщениям, которые раздаются в условиях гибридной войны. Потому что, в частности, коллаборационные власти, оккупационные власти ориентированы как раз очень мощно на информационный фронт, для того, чтобы сеять панику среди населения, в том числе и тот же техногенный шантаж относительно потенциала использования Каховской ГЭС" , — подчеркнула она.

Как пояснила Гуменюк, россияне продолжают шантажировать тем, что ВСУ якобы планируют ударить по ГЭС, несмотря на то, что оккупанты сами же заминировали объект и уволили всех украинских работников, таким образом ограничив доступ и усилив охранный режим.