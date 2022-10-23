В Курской области РФ построили две линии обороны – губернатор

Губернатор приграничной с Украиной Курской области Роман Старовойт заявил о построении 2 линий обороны в регионе, сообщает Украинская правда.

"На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работу вели совместно с Минобороны России и пограничным управлением в Курской области" , – заявил он.

По его словам, 3 линия обороны будет готова к 5 ноября.

Фото: t.me/gubernator_46

22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что там начали устанавливать "защитные сооружения".