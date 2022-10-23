В Лондоне тысячи людей вышли с призывом вернуть Британию в ЕС

Тысячи протестующих прошли маршем по центру Лондона, призывая Великобританию вернуться в состав Европейского союза, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет The Guardian.

На национальном марше "За вступление в ЕС" большие толпы людей прошли до Парламентской площади. Участники марша со всей Великобритании проделали многочасовой путь, чтобы принять в нем участие.

На Парламентской площади было видно много синих и желтых цветов: сторонники марша размахивали флагами ЕС и несли плакаты.

The #RejoinEU march in London looks amazing, wish I could have been there. Brexit has damaged our economy, our politics and our standing the world. It will not stand! Solidarity with the tens of thousands marching today! ???????????? pic.twitter.com/NUtX1BoI06 — Graham Simpson (@grahambsi) October 22, 2022

Некоторые плакаты гласили: "Brexit никогда не сработает", "За более низкие счета #rejoin the EU" и "We voted romaine".

Толпа освистала фотографии деятелей, показанных на большом цифровом экране п, голосовавших за выход из ЕС, таких, как Борис Джонсон, Прити Патель и Найджел Фарадж.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Ирландия и ЕС возобновили переговоры для решения длительного спора о том, как должно применяться соглашение о Brexit для Северной Ирландии.

Even more people than expected at the #RejoinEU march in London. pic.twitter.com/KqpeyfWoJG — Richard Corbett CBE (@RichardGCorbett) October 22, 2022

Главным вопросом спора является таможенная граница между ЕС и Британией на острове Ирландия после Brexit. Для соблюдения условий соглашения 1998 года, которое положило конец длительному конфликту в регионе, "жесткую" границу между Ирландией и Северной Ирландией решили не возвращать, а таможенные проверки должны были проходить в портах Северной Ирландии.

Однако этот результат разозлил североирландских юнионистов, которые видят в этом посягательство на принадлежность региона к составу Соединенного Королевства, в дополнение к экономическим трудностям. В итоге юнионисты требуют от Лондона пересмотреть или отменить действие Североирландского протокола - часть соглашения о Brexit, где прописаны эти условия.