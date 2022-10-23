Донецкая ОВА: из-за обстрела погибли три человека
В результате ночных обстрелов Донецкой области, в населенном пункте Курдюмовка Торецкой громады погибли 3 мирных жителя, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Три человека погибли в результате ночного обстрела Курдюмовки в Торецкой громаде", – сообщил он.
По его словам, артиллерийские снаряды уничтожили два дома. Под обломками одного из них погибли супруги, в пожаре во втором доме - мужчина. Также Кириленко призвал жителей области к эвакуации.