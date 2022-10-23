В Иркутске на дом упал истребитель - губернатор
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Иркутске на 2-этажный дом упал истребитель, сообщает Украинская правда.
"По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории Су", – заявил он.
Информации о пострадавших или погибших пока нет.
Пресс-служба главного управления МЧС по Иркутской области уточняет, что во время испытательного полёта потерпел крушение самолёт Су-30.
"Самолёт упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется", - говорится в сообщении.
На месте крушения произошло возгорание.