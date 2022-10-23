Укрэнерго: в Хмельницкой области восстановлено энергоснабжение

После массированного ракетного удара 22 октября "Укрэнерго" возобновило питание Хмельницкой области, восстановительные работы также ведутся в Ровенской, Черкасской и Волынской областях, сообщает Экономическая правда.

"Сейчас по всей стране 70 наших ремонтных бригад ремонтируют инфраструктуру после ракетных обстрелов. Сотни наших сотрудников работают 24/7, для скорейшего восстановления энергоснабжения во всех пострадавших регионах" , — говорится в сообщении компании.

Также добавляется, что сегодня с 12 дня Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" был вынужден отдать команду на ограничение потребителей Киева, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей во избежание перегрузки сетей в этих регионах.

В компании призывают не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов, особенно в пиковые часы - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00, а пользование стиральными машинами, бойлерами, кондиционерами и обогревателями перенесите по возможности на ночь.