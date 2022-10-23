Мининфраструктуры: порты Одесской области работают на 25-30% возможностей

Вследствие действий государства-террориста, которое сознательно задерживает полноценную реализацию "зерновой инициативы", украинские порты в последние дни только на 25-30% своих возможностей, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Министерстве инфраструктуры.

"Сегодня, 23 октября, балкер PANGEO, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из порта Черноморска. На его борту 40 тыс. тонн пшеницы для Йемена" , — говорится в сообщении.

Также из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" вышли 6 судов со 124,3 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Добавляется, что с 1 августа из портов Большой Одессы 380 судов экспортировали 8,5 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.