Воздушные силы: ВСУ сбили 273 иранских дрона-камикадзе

Начиная с 13 сентября, украинские военные сбили 273 иранских дрона-камикадзе Shahed-136. Однако Россия применяет против Украины не только их, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 23 октября.

Он отметил, что РФ применяет против Украины две модификации "Шахидов" – 136 и 131. Последняя же меньше другой модели и имеет небольшую боевую часть. Однако дроны-камикадзе остаются высокоточным оружием, которое летит точно и может поразить критически важную точку, что приведет к большому количеству вреда.

Игнат также рассказал, что украинские военные сбили еще четыре ударных дрона Мохаджер-6. Один из них уцелел, его сейчас изучают наши специалисты.