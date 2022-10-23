Чешский энергогигант хочет заставить "Газпром" выплатить компенсацию за недопоставленный газ

Чешская энергетическая компания ČEZ планирует обратиться в международный арбитраж с иском к российскому "Газпрому". Основное требование - выплата компенсаций за перебои в поставках природного газа в течение 2022 года, сообщает РБК-Украина.

По словам генерального директора ČEZ Даниэля Бенеша, время для переговоров с российским поставщиком уже истекло. Единственный шаг - это международный арбитраж. При этом он оценил ущерб "от сотен миллионов до первых миллиардов крон".

По мнению гендиректора ČEZ, энергетическая война России против Европы началась еще в 2021 году, когда "Газпром" время от времени начал прекращать поставки газа. С этого момента уровень заполнения резервуаров постепенно снижался, что повлияло на рост цен на энергоносители. Кроме того, это поставило под угрозу энергетическую безопасность страны.

"Это был ползучий шаг России" , - считает Бенеш, добавляя, что на прямые последствия действий России приходится до 90% роста цен.

По словам Бенеша, существенное успокоение зависит от того, когда утихнет ситуация в Украине.

"Второй фактор - когда европейская энергетика будет независимой от России" , - сказал гендиректор.

По его мнению, цены на энергоносители являются результатом энергетической войны, и не следует полагать, что они принципиально изменятся за считанные недели. В то же время он ожидает постепенных шагов по снижению цен в ближайшие годы.

Напомним, что из-за сверхвысоких цен и войны России в Украине страны ЕС договорились сократить потребление газа на 15%. Они также стали покупать сжиженный природный газ в США и Нидерландах. А на состоявшемся 20 октября саммите лидеров стран Евросоюза была принята договоренность о мерах по борьбе с энергетическим кризисом и снижению спроса на энергию.