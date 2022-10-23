Италия впервые за 50 лет целую неделю не импортировала газ из РФ

Италия впервые почти за 50 лет в течение недели не импортировала природный газ из Российской Федерации. Об этом, со ссылкой на данные Итальянского института международных политических исследований (ISPI), пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

"До свидания, Москва. За последние семь дней Италия импортировала ноль кубометров газа от "Газпрома", а значит и из России. Такого не было с 1974 года. Исторический день" , - отметил аналитик ISPI Маттео Вилла.

Arrivederci Mosca. Negli ultimi sette giorni, l'Italia ha importato ZERO metri cubi di gas da Gazprom, e dunque dalla Russia. Non succedeva dal 1974. Una giornata storica. pic.twitter.com/t0vfatzdfj — Matteo Villa (@emmevilla) October 22, 2022

Напомним, ранее российский "Газпром" пригрозил остановить поставки газа в европейские страны, где они еще продолжаются, если Евросоюз введет ограничение цены.

В Офисе президента Украины ожидают, что в девятом пакете санкций против России будет ограничена цена на российский газ или введен запрет на его экспорт.