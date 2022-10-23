ЕС окончательно "отделился" от российского газа - еврокомиссар

ЕС окончательно "отделился" от российского газа - еврокомиссар
Фото: pixabay

Европейский союз на сегодня окончательно стал независимым от поставок природного газа из Российской Федерации. Об этом, со ссылкой на интервью еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретона французскому радио RTL, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

"Сегодня мы полностью отделены от российского газа… Мы зависели на 40%, а теперь - всего на 7%", - отметил он.

По его словам, Россия перестала быть надежным партнером для Европы, поэтому пришлось заместить 155 млрд кубометров из других источников. Кроме того, цены на газ и дальше будут падать.

"Как только было сделано это заявление (о соглашении по ценам, - ред.) цены на газ упали на 10%. Сейчас у нас 67 евро за мегаватт/час по сравнению с 300 евро этим летом. Да, цены падают и будут падать", - добавил Бретон.

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