ЕС окончательно "отделился" от российского газа - еврокомиссар

Европейский союз на сегодня окончательно стал независимым от поставок природного газа из Российской Федерации. Об этом, со ссылкой на интервью еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретона французскому радио RTL, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

"Сегодня мы полностью отделены от российского газа… Мы зависели на 40%, а теперь - всего на 7%" , - отметил он.

По его словам, Россия перестала быть надежным партнером для Европы, поэтому пришлось заместить 155 млрд кубометров из других источников. Кроме того, цены на газ и дальше будут падать.