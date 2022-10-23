Глава Пентагона второй раз за неделю говорил с Шойгу
Глава Пентагона Ллойд Остин второй раз за неделю провел телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Одной из тем обсуждений стала война в Украине, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
По данным ведомства, повторный звонок запросил Шойгу.
"Министр Остин отверг любые предлоги для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения общения на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины", - сказано в сообщении Пентагона.
При этом больших деталей разговора двух министров не раскрывается.
Отметим, что Остин и Шойгу провели уже второй телефонный разговор на этой неделе. Первый состоялся 21 октября.