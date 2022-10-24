Джонсон отказался идти повторно в премьеры Британии

Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании.﻿ Об этом, со ссылкой на Sky News, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Политик переживает, что его имя в списке потенциальных глав британского правительства может лишить достаточной поддержки тех, "кто добился успеха".

"Я считаю, что я могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время" , - отметил Джонсон.

Напомним, по данным опроса, британцы считают, что Риш Сунак больше подходит на пост премьер-министра Великобритании.