КНДР и Южная Корея обменялись выстрелами

Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном из КНДР морской границы между странами. В ответ северокорейские военные применили РСЗО, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

О пострадавших или повреждениях данных нет.

Сеул утверждает, что торговое судно КНДР пересекло Северную ограничительную линию, фактически морскую границу между странами.

КНДР в ответ заявила, что произвела 10 выстрелов из реактивных систем залпового огня, чтобы "грозно отбросить обратно вражеское судно".

Напомним, недавно КНДР проинформировала, что имитировала ядерные удары по Южной Корее.