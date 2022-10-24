КНДР и Южная Корея обменялись выстрелами

КНДР и Южная Корея обменялись выстрелами
Фото: Рixabay

Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном из КНДР морской границы между странами. В ответ северокорейские военные применили РСЗО, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

О пострадавших или повреждениях данных нет.

Сеул утверждает, что торговое судно КНДР пересекло Северную ограничительную линию, фактически морскую границу между странами.

КНДР в ответ заявила, что произвела 10 выстрелов из реактивных систем залпового огня, чтобы "грозно отбросить обратно вражеское судно".

Напомним, недавно КНДР проинформировала, что имитировала ядерные удары по Южной Корее.

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