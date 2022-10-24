Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 24.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 67 940 (+470) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2590 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5295 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 1673 (+6) ед,
  • РСЗО / MLRS – 375 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 189 (+0) ед,
  • самолетов – 270 (+0) ед,
  • вертолетов – 245 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1370 (+9),
  • крылатых ракет ‒ 350 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4044 (+5) ед,
  • специальной техники – 149 (+1).

Данные уточняются.

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