Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 по 24.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 67 940 (+470) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2590 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5295 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 1673 (+6) ед,
- РСЗО / MLRS – 375 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 189 (+0) ед,
- самолетов – 270 (+0) ед,
- вертолетов – 245 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1370 (+9),
- крылатых ракет ‒ 350 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4044 (+5) ед,
- специальной техники – 149 (+1).
Данные уточняются.