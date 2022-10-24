ГУР: Россияне готовятся защищать Херсон, а не покидать его

Российские оккупанты только создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле завозят туда новые военные подразделения и готовятся к обороне в оккупированном областном центре. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Украинская правда.

По словам Буданова, Сергей Суровикин, командующий группировкой российских войск в войне против Украины, может и готовит почву для сглаживания реакции российского общества на случай сдачи или потери Херсона, но пока нельзя сказать, что "прямо сейчас они из Херсона бегут".

"Во многих аспектах это информационная операция и манипуляция. Есть определенные факты. Например, выводят "Промсвязьбанк", другие финансовые структуры, которые россияне туда завели.

Причем как выводят – вывозят наличные, серверы, так называемую оккупационную власть, переводят – именно переводят – всех лежачих, тяжело раненых вывозят, стараются как можно быстрее выписывать из больниц тех, кто может ходить, и проводят эту безумную информационную кампанию, якобы "мы заботимся о людях" и т.п.

То есть создают иллюзию того, что все пропало. А вместе с тем они наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне" ", - заявил Буданов.

По словам руководителя военной разведки, россияне понимают, что, если ВСУ возьмут контроль хотя бы над Каховской дамбой, которая сейчас является единственной полноценно функционирующей транспортной артерией, то "им надо будет принимать очень быстро решение" очень-очень быстро покидать город и выходить.

Иначе российские военные могут оказаться в подобной ситуации к той, в которой весной оказались украинские подразделения в Мариуполе, сказал Буданов.