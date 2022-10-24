В РФ назвали причину падения самолета в Ейске

В Росси пришли к выводу, что причиной крушения военного самолета в Ейске, в результате которого погибло 15 человек, было попадание чаек в двигатель бомбардировщика, сообщает Украинская правда.

В двигатель бомбардировщика Су-34 попали две чайки, их останки были найдены при осмотре обломков. Именно это, по информации российских СМИ, стало причиной крушения самолета. Птицы попали в двигатель самолета, когда он взлетал.

В Следственном комитете РФ заявлений о причинах падения Су-34 не делали.

Бомбардировщик Су-34 вечером 17 октября упал возле девятиэтажки в российском Ейске, который находится недалеко от оккупированного Мариуполя. Пилоты самолета катапультировались.

В жилом доме начался пожар. По последним данным, погибли 15 человек, больше 20 пострадали.