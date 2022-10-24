СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сич" с РФ

На аудиозаписях, обнародованных сегодня﻿ на канале СБУ в YouTube, человек, голос которого похож на президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, говорит, что "абсолютно без всякой злобы" относится к обстрелам завода со стороны российских войск

В спецслужбе подчеркнули, что даже после полномасштабного вторжения страны-агрессора на территорию Украины, тот, будучи должностным лицом, продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам.

"Он оправдывал нападение Росс﻿ии и выражал надежду, что Путин не остановит наступление своих войск, размышлял о "нацистах" в Украине" , – сказано в сообщении.

Российские войска неоднократно обстреливали завод "Мотор Сич", а человек, голос которого похож на Богуслава, говорит на кадрах, что "все понимает", и "если Путин кончит, то потом националисты нас кончат".

"Искандер", "Искандер-М" упал на территории завода. Мы без всякой злобы к этому относимся, абсолютно. Мы все понимаем" , – отмечает он.

Кроме того, человек на мартовской аудиозаписи заверяет в готовности отправлять запчасти в РФ, только не напрямую, а через "хорошие концы", например, Хорватию или Черногорию.

На записи, сделанной в мае, он признается, что "десятками пересылает агрегаты в РФ".

О том, что СБУ проводит досудебные расследования по "Мотор Сичи", сообщалось еще в прошлом году. Оно велось по двум направлениям – диверсионной и подрывной деятельности в пользу России.

Задержание Богуслаева прошло 22 октября. Его подозревают в коллаборационизме и пособничестве агрессору за поставки России украинских авиадвигателей. По данным СБУ, он действовал в сговоре с "Ростехом", наладив поставки двигателей для производства российских боевых вертолетов типа Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан", Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".