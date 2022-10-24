США, Британия и Франция ответили на заявления РФ о "грязной бомбе"

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонных разговорах с коллегами из Турции, США, Великобритании и Франции обвинил Украину в подготовке к применению так называемой грязной бомбы. Для того чтобы подчеркнуть единство в поддержке Киева, министерства иностранных дел трех последних выступили с совместным заявлением, назвав утверждение Шойгу лживыми, сообщает Зеркало недели.

В нем говорится, что министры иностранных дел Франции, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом агрессии России.

«Сегодня министры обороны каждой из наших стран побеседовали с министром обороны России Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны четко дали понять, что все мы отвергаем откровенно лживые обвинения России в том, что Украина готовится применить грязную бомбу на собственной территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение как повод для эскалации. Мы также исключаем любой повод для эскалации со стороны России» , — говорится в заявлении.

Отмечается, что министры иностранных дел трех стран обсудили совместные усилия по поддержке Украины и украинского народа в сфере безопасности, экономической и гуманитарной помощи перед лицом жестокой захватнической войны РФ.