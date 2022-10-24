Starlink будут работать в Украине и без финансирования Пентагона – Маск
Терминалы Starlink, помогающие поддерживать связь украинским военным в зоне боевых действий, будут работать в Украине независимо от готовности Минобороны США предоставить финансирование. Об этом основатель компании-производителя терминалов SpaceX Илон Маск написал в Twitter.
"Еще до того, как Минобороны вернулось с ответом, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не выключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование", - написал Маск.
В ответ Федоров отметил, что Маск заверил его о продолжении работы Starlink в любом случае. Это было критически важно для Украины. "Мы благодарны Вам!", – написал Федоров.