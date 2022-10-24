Starlink будут работать в Украине и без финансирования Пентагона – Маск

Терминалы Starlink, помогающие поддерживать связь украинским военным в зоне боевых действий, будут работать в Украине независимо от готовности Минобороны США предоставить финансирование. Об этом основатель компании-производителя терминалов SpaceX Илон Маск написал в Twitter.

"Еще до того, как Минобороны вернулось с ответом, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не выключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование" , - написал Маск.

Thanks @elonmusk. Before all the talks about funding, you confirmed to me that in any case you will ensure the work of Starlinks in Ukraine. This was critically important for Ukraine. We are grateful to you! — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) October 24, 2022

В ответ Федоров отметил, что Маск заверил его о продолжении работы Starlink в любом случае. Это было критически важно для Украины. "Мы благодарны Вам!", – написал Федоров.