НАБУ объявило в розыск бывшего главу НБУ Шевченко

НАБУ объявило в розыск бывшего главу НБУ Кирилла Шевченко и еще двух сотрудников государственного Укргазбанка.

Соответствующая информация обнародована на сайте ведомства.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве № 52019000000000143 от 20.02.2019 по фактам совершения должностными лицами АБ "Укргазбанк", в составе организованной группы, растраты средств этого банка, путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога" , – информирует НАБУ.

В частности, кроме Шевченко, который до назначения главой НБУ руководил Укргазбанком, Бюро также разыскивает заместителя председателя правления Дениса Чернышева и заместителя директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами Елену Хмеленко.

В ведомстве добавили, что о подозрении Шевченко и другим сотрудникам Укргазбанка сообщили еще в начале октября в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно.

С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск.

Напомним, 6 октября НАБУ сообщило о подозрении тогдашнему главе Нацбанка Кириллу Шевченко.

Шевченко инкриминировали отладку схемы на протяжении 2014-2020 годов в должности главы государственного АБ "Укргазбанк", которая привела к убыткам на сумму более 206 млн гривен.