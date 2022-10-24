НАТО: Альянс должен усилить военную поддержку, чтобы Украина выиграла
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен усилить поддержку, чтобы Украина выиграла войну, сообщает Зеркало недели.
"Войны по своей природе непредсказуемы. И, конечно же, в Украине у российских войск имеется еще много возможностей. Если сложить вместе их мобилизацию и силы, которые они сейчас могут отправить на фронт, с их частичной - теперь уже с незаконной аннексией украинской территории и опасной ядерной риторикой, то все это представляет собой самую большую эскалацию с начала войны.Итак, опять же, нам нужно просто усилить нашу поддержку", - подчеркнул генсек.
Столтенберг отметил, что если президент РФ Владимир Путин и его страна прекратят воевать – наступит мир, а если президент Украины Владимир Зеленский прекратит воевать – Украина перестанет существовать как независимое государство.
По его словам, Альянс будет поддерживать Украину, поскольку победа РФ сделает мир более опасным.