Зеленский собирал ставку: говорили о фронте и защите энергосети
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию на фронте и восстановление энергообъектов, поврежденных российскими ракетами и дронами-камикадзе, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил президент в Telegram.
"Заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на передовой и рассмотрели вероятные действия врага на ближайший период.
Особое внимание уделили формированию надежной защиты энергетической сети страны от воздушных атак российской армии".
Также на заседании рассмотрели альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией и связью на время восстановительных работ.
"Максимизируем усилия для безопасности объектов энергетической инфраструктуры. И помним, что каждый из отключенных ненужных электроприборов – это вклад в скорейшее восстановление стабильного и постоянного электроснабжения на всей территории Украины", – подытожил Зеленский.