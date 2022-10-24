В Украине могут возникнуть проблемы еще с одним банком - источники

Еще один банк может стать предметом пристального внимания со стороны Национального банка Украины. Об этом заявляют источники в банковской сфере, сообщает Зеркало недели.

Так, советник председателя правления Кредитинвест банка Василий Невмержицкий на своей странице в Фейсбуке намекнул, что в понедельник, возможно, будет принято решение НБУ по одному из банков.

"НБУ, с понедельника, еще с одним банком нужно будет разбираться" , – отметил он.

При этом из комментариев под данным сообщением понятно, что речь идет о "Мотор-Банке".

100% акций банка владеет Вячеслав Богуслаев – президент "Мотор-Сич", который был задержан Службой безопасности Украины в конце прошлой недели.

Мотор-Банк занимает 44 место из 62 в рэнкинге НБУ. Банк является членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц (свидетельство №191 от 23.01.2008 г., регистрационный №200).

В настоящее время "Мотор-Банк" является универсальным банком, предоставляющим полный комплекс услуг корпоративным и частным клиентам.

Напомним, ранее "Мотор-Банк" назывался среди 20 банков, находящихся под угрозой банкротства из-за повышения учетной ставки НБУ.

В то же время следует помнить, что в начале апреля ВРУ приняла закон о повышении гарантированной суммы по вкладам и полном возмещении Фондом гарантирования средств вкладчикам на период военного положения.

То есть, даже при самом плохом развитии событий на сегодняшний день возмещение вкладов населению происходит не в пределах гарантированной суммы – 200 тыс. грн, а на все 100%.

Действие этой нормы распространяется на банки, решение о выводе с рынка которых будет принято после вступления в силу настоящего Закона.

Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит не менее 600 000 грн.

За период войны в Украине ликвидированы два банка. В частности, 22 июля Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Мегабанк". А уже 9 августа к категории неплатежеспособных был отнесен Банк "Сич".