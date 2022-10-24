ВСУ сбили на Херсонском направлении сразу два российских Аллигатора
В понедельник, 24 октября, украинские военные уничтожили в Херсонской области сразу два российских ударных вертолета Ка-52 Аллигатор, сообщает Новое время.
Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
При этом отмечается, что оба вертолета были сбиты в течение получаса.
"С 13.00 по 13.30 в Бериславском районе Херсонской области подразделениями Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад сбиты два ударных вертолета Ка-52", — говорится в сообщении.
Других подробностей на данное время нет.