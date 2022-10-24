NYT: новое правительство Италии будет поддерживать Украину

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил поддержку Украине, пытаясь развеять опасения, что Италия может подорвать сопротивление Европы российскому вторжению, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации газеты, чиновники предпринимают такие шаги на фоне опасений, что Джорджа Мэлони и министры, которых издание называет «наиболее правым итальянским правительством со времен Второй мировой войны», могут взорвать единый фронт Европы против России.

В частности, Антонио Таяни, новый министр иностранных дел и бывший глава Европарламента, написал Twitter, что он совершил свой «первый телефонный звонок» в должности его украинскому коллеге Дмитрию Кулебе.

"Я подтвердил полную поддержку Италии в защите свободы Украины и против российского вторжения. Без справедливости не будет мира. А справедливость означает независимость Украины" , — отметил чиновник.

Джорджа Мелони, которая в 22 октября принесла присягу как новый премьер-министр Италии, уже давно выражает непоколебимую поддержку Украине, отмечает The Times.

"Но были подняты вопросы о ее партнерах по коалиции, в том числе о Сильвио Берлускони, 86-летнем миллиардере и бывшем премьер-министре, который является давним личным другом президента России Владимира Путина" , — пишут журналисты.

Ранее итальянские СМИ обнародовали аудиозаписи, на которых Берлускони обвинял Украину в провокации Путина к вторжению и хвастался тем, что российский лидер направил ему 20 бутылок водки «и очень любезное письмо» на его день рождения в прошлом месяце. При этом Берлускони не отрицал подлинность записей.

Другой ключевой партнер Мэлони из коалиции, Маттео Сальвини из антииммигрантской партии Лига, когда-то носил футболки с изображением Путина и так симпатизировал России, что ему пришлось отвергнуть обвинения в том, что он брал деньги у Москвы, замечает издание.

Несмотря на это, Мелони декларирует стремление укрепить свою поддержку Украины и западного альянса против российского вторжения.

"Италия с нашим правительством никогда не будет слабым звеном Запада" , — заявила она на прошлой неделе.

Президент Владимир Зеленский поздравил Мэлони со вступлением в должность, заявив в Твиттере, что надеется на продолжение плодотворного сотрудничества для обеспечения мира и процветания в Украине, Италии и мире.

Лидер партии Братья Италии Джорджа Мэлони в субботу, 22 октября, официально принесла присягу главы итальянского правительства. Мэлони стала первой женщиной-премьером в истории страны.