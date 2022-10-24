ICE: цены на газ в Европе опустились ниже $1000 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $1000 за тысячу кубометров, впервые с середины июня — и вполне сопоставимы с ценами до момента российского вторжения в Украину, сообщает Новое время.

По данным биржи ICE, утром 24 октября ноябрьские фьючерсы на хабе TTF опустились до уровня ниже $1000 за тысячу кубометров, достигая минимума в $952/тыс. кубов.

На закрытии торгов в пятницу, 21 октября, цена составляла около $1180 за тысячу кубов.

Максимальные цены на газ были зафиксированы в конце августа и превышали $3400 за тысячу кубов.

Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах с поставкой на день вперед 24 октября на 15:00 составила всего $325 за тысячу кубометров.

При этом Европа, пользуясь теплой погодой, продолжает закачку газа в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимального целевого уровня в 80%.

В среднем сейчас запасы выросли до 93,43%, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (22 октября) составил 0,25 процентного пункта. В абсолютном значении в ПХГ накоплено более 100 млрд куб. м активного газа.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины осталась на уровне предыдущих дней и месяцев — 42,4 млн кубометров в сутки. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны — газоизмерительной станции Суджа. По коридору через ГИС Сохрановка, контролируемого оккупантами, заявка не принята.

Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС удалось найти замену двум третям российского газа за последние восемь месяцев.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине достаточно запасов газа, чтобы «стабильной пройти эту зиму».