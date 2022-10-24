ГУР: мобилизованных россиян будут одевать в иранские бронежилеты и шлемы
Российские власти не в состоянии обеспечивать новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства, поэтому начали использовать снаряжение, сделанное в Иране, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.
"Из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства, РФ начинает использовать снаряжение иранского производства. В ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты – 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства "Milad"".
По данным разведки, сейчас иранская амуниция находится на складе 1061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии (Солоты/Валуйки Белгородской области).
ГУР отмечает, что также власти Ирана планируют отправить в Россию новую группу советников для помощи российским воякам в боевом применении нового типа БпЛА – "Arash-2" и иранских ракет класса "земля-земля". Их поставки планируется начать уже в ближайшее время.
Кроме того, из Ирана в Джанкой отбыла группа советников Корпуса стражей исламской революции – они будут обучать и помогать оккупантам применять БпЛА типа "Shahed-136" и "Mohajer-6".
Предыстория:
- Ранее NYT сообщал, что Иран отправил инструкторов в оккупированный Крым, чтобы помочь россиянам справиться с проблемами с парком беспилотников, которые они приобрели у Тегерана.
- До этого украинское подполье заметило на территории временно оккупированной Херсонской области до 20 инструкторов из Ирана.
- Американский Институт исследования войны считает, что "Шахеды" не повлияют на ход войны – россияне используют их для террора.
- Центр национального сопротивления сообщал, что иранских инструкторов привезли в Беларусь – там они обучают российских военных и координируют запуски БПЛА по объектам инфраструктуры в Украине.