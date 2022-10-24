Подоляк прокомментировал вброс России о "грязной бомбе" Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал бред страны-агрессора России о якобы "планах" Украины применить "грязную бомбу", сообщает Деловая столица.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, единственный язык общения России с миром – шантаж.

"Раньше — продовольствием, энергетикой, мигрантами, ЗАЭС. Теперь — "грязной бомбой", подрывом дамбы. Меняются поводы, не меняется российская террористическая сущность" , — написал он.

Подоляк заявил, что единственный способ покончить с бесконечным российским шантажем — победа.

Єдина мова спілкування Росії зі світом – шантаж. Раніше – продовольством, енергетикою, мігрантами, ЗАЕС. Тепер – "брудною бомбою", підривом дамби. Змінюються приводи, не змінюється російська терористична сутність. Єдиний спосіб покласти край безкінечному ru-шантажу – перемога ????????. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 24, 2022

Как сообщалось, министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября, рассказал своим коллегам из Франции и Турции, что Украина якобы готовит "провокации" с использованием "грязной бомбы".