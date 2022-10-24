Подоляк прокомментировал вброс России о "грязной бомбе" Украины
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал бред страны-агрессора России о якобы "планах" Украины применить "грязную бомбу", сообщает Деловая столица.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По его словам, единственный язык общения России с миром – шантаж.
"Раньше — продовольствием, энергетикой, мигрантами, ЗАЭС. Теперь — "грязной бомбой", подрывом дамбы. Меняются поводы, не меняется российская террористическая сущность", — написал он.
Подоляк заявил, что единственный способ покончить с бесконечным российским шантажем — победа.
Как сообщалось, министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября, рассказал своим коллегам из Франции и Турции, что Украина якобы готовит "провокации" с использованием "грязной бомбы".