ОВА: в Бахмуте собираются зимовать более 15 тысяч человек

В Бахмуте Донецкой области на вторую половину осени и зиму остаются более 15 тысяч человек, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.

"Выделены дополнительные средства на осенне-зимний период. Были развернуты пункты обогрева, закуплены металлические печи и другое снаряжение, чтобы люди могли обогреться и получить горячую еду" , — сказал он.

В настоящее время в Бахмуте нет воды, света и газа. Власти города предлагают жителям эвакуироваться.

Всего в Бахмуте остаются более 15 тысяч человек.

По информации британской разведки, Российская Федерация пока не достигает успеха в наступательной операции в районе Бахмута, продвижение очень медленное.