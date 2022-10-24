Офис генпрокурора: войска РФ нанесли ракетный удар по Купянску

Утром в понедельник, 24 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по освобожденному от оккупантов Купянску Харьковской области, сообщает Новое время.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram, в результате атаки частично разрушено административное здание.

По предварительным данным, российские оккупанты обстреляли город ракетами С-300. При осмотре места происшествия, проведенного прокурорами совместно со следователями полиции, изъяты обломки ракет и собраны другие доказательства.

Обошлось без жертв и пострадавших.

По факту ракетного обстрела начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

16 сентября в спецподразделении Кракен сообщили, что защитники Украины полностью освободили Купянск.

3 октября войска РФ обстреляли больницу города, погиб врач, медсестра получила ранения.