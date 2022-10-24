Генштаб: силы обороны освободили четыре населенных пункта на Донбассе

Силы обороны вытеснили россиян из Кармазиновки, Мясожаровки и Невского Луганской области, Новосадового в Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях" , — отмечают в штабе.

В течение текущих суток Силы обороны отбили атаки врага в районах Спорного, Соледара, Бахмута, Андреевки, Марьинки и Первомайского. Также — вытеснили из Кармазиновки, Мясожаровки и Невского Луганской области, Новосадового в Донецкой области.

По имеющейся информации, РФ продолжает подготовку части мобилизованных на общевойсковых полигонах и подразделениях подготовки специалистов отдельных специальностей. Имеет существенные проблемы из-за некомплекта офицерских и сержантских должностей инструкторско-преподавательского состава учебных частей (полигонов, центров подготовки). Причины – гибель большинства таких специалистов во время боевых действий и чрезмерное количество мобилизованных. Нередки случаи назначения на подобные должности рядовых, которые только что подписали контракт и имеют хоть какой-то боевой опыт.

"Командование российских оккупационных войск пытается поднять уровень морально-психологического состояния военнослужащих за счет командировки в боевые подразделения на территорию Украины служителей Русской православной церкви из Самарской области. Но большинство из них отказываются от поездок в район ведения боевых действий в связи с опасностью и отсутствием средств защиты" , — говорят в ведомстве.

Враг обстреливает позиции ВСУ вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. В течение текущих суток наносил ракетные и авиационные удары по инфраструктуре и жилью гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Всего оккупанты нанесли 3 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили 3 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Под вражескими ударами были объекты гражданской инфраструктуры в Купянске Харьковской области, Угледаре и Соледаре Донецкой области и Николаеве.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Беларуси. В том числе — и ударными беспилотниками иранского производства.

На других направлениях враг вел обстрелы:

на Слобожанском – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Красного, Огурцового, Старицы и Чугуновки;

на Купянском и Лиманском – из танков и артиллерии разных типов в районах Берестового, Кисловки, Каменки, Дроновки, Заречного, Надежды и Белогоровки;

на Бахмутском – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Бахмутского, Бахмута, Белогоровки, Веселого, Зеленополья, Клещиевки, Курдюмовки, Верхнекаменского, Озаряновки, Опросного, Соледара, Спорного и Яковлевки;

на Авдеевском – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах Авдеевки, Бердичева, Водяного, Невельского, Красногоровки, Константиновки, Новомихайловки, Марьинки и Первомайского;

на Новопавловском и Запорожском – из танков и всего спектра артиллерии в районах Великой Новоселки, Времевки, Угледара, Гуляйполя, Железнодорожного, Малиновки, Никольского, Ольговского, Павловки и Шевченковского;

На Южнобужском — в частности, в районах Квитневого, Благодатного, Белогорки, Правдиного, Партизанского, Давыдового Брода и Трифоновки.

Для замедления контрнаступления ВСУ оккупанты продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях.

Российские оккупационные войска для восполнения текущих потерь продолжают активно вербовать заключенных как в РФ, так и на оккупированных территориях. Так, из исправительной колонии № 90 в Херсоне после так называемых "бесед" с представителями ФСБ было освобождено большинство преступников. В то же время, оккупанты продолжают эвакуацию раненых в оккупированный Крым.

Авиация Сил обороны в течение этих суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага и 4 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили 2 вертолета.

Украинские ракетные войска и артиллерия поразили 4 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и 3 других важных объекта противника.

Как сообщалось, украинские военные 24 октября за полчаса сбили два российских ударных вертолета Ка-52 в Херсонской области.