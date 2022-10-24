В Минэкономики прогнозируют, что к концу года безработица в Украине составит 30%

К концу 2022 года безработица в Украине составит 30%. Также до конца года ожидается падение украинской экономики, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт Министерства экономики Украины.

Сообщается, что сейчас одним из вызовов для правительства является решение проблем с безработицей, а именно – трудоустройство людей и возвращение их из-за границы.

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко на V украинско-немецком экономическом форуме, правительство направляет все свои усилия на поддержку малого бизнеса.

Министр отметила, что одним из вызовов, стоящих перед Украиной, является стабилизация макроэкономической ситуации. В настоящее время инфляция в Украине составляет 24,6%. До конца года ожидается на уровне 30%, а падение экономики прогнозируется на уровне 30%.

"Для нас сохранение нормального функционирования экономики – это задача не менее важная, чем победа" , – сказала Свириденко.

Ранее сообщалось о том, что с начала года украинская экономика сократилась на треть.

Также сообщалось, что Кабинет министров расширил программу удешевления кредитов "5-7-9". Бюджетные средства пойдут на финансовую поддержку микро-, малому и среднему бизнесу на восстановление частично или полностью разрушенных в результате боевых действий производственных мощностей.