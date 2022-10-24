СБУ: президента "Мотор Сич" Богуслаева взяли под стражу

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения для президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в виде содержания под стражей, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram-канале СБУ.

"По ходатайству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту АО "Мотор Сич" в виде содержания под стражей" , — говорится в сообщении.

В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора, подчеркивают в Службе.

Кроме президента "Мотор Сичи", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.

СБУ подтвердила задержание Вячеслава Богуслаева: его подозревают в незаконном снабжении товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

Впоследствии СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, подтверждающие его сотрудничество с Россией.

По данным СМИ, у Богуслаева есть российское гражданство.