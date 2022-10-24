ЕБРР выделит на восстановление экономики Украины 3 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития в течение 2022-2023 годов выделит до 3 млрд евро для поддержки украинской экономики, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

Как отмечается, о финансовой поддержке во время визита в Киев глава банка Одиль Рено-Бассо договорилась с президентом Владимиром Зеленским.

"С начала вторжения в феврале ЕБРР выделил более 1 млрд евро и намерен утроить эту цифру до конца 2023 года. Его основное внимание будет сосредоточено на поддержке энергетической и продовольственной безопасности, восстановлении железной дороги, инфраструктуры и фармацевтической промышленности" , — говорят в банке.

ЕБРР также инвестирует в украинские энергетические компании. Продолжаются дискуссии по увеличению финансирования срочных ремонтов электросетей и поддержке городских властей Киева, Львова и Днепра.

Инвестиции ЕБРР поддерживаются донорами или гарантами из государств, включая США и другие страны ЕС и "Большой семерки".

Как сообщалось, ЕБРР по-прежнему ожидает, что экономика Украины сократится на 30% в 2022 году, однако на 2023 год он ухудшил прогноз ее роста с 25% до 8%.