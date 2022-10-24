Орбан заявил, что из-за санкций и помощи Украине война может распространиться на ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что поддержка Европейским Союзом Украины путем санкций и военной помощи увеличивает риск распространения войны на территорию блока, сообщает Европейская правда.

Об этом Орбан заявил в интервью венгерской немецкоязычной газете Budapester Zeitung.

"Украинцы, которые героически воюют, способны противостоять России главным образом потому, что имеют огромную поддержку со стороны Европы. Однако Европа сейчас поддерживает Украину таким образом, что наш континент втягивается в спираль эскалации. С каждым днем растет опасность, что война перекинется на страны ЕС" , - считает венгерский премьер.

"Началось с санкций, продолжилось поставками оружия, а сейчас мы уже тренируем украинских солдат. Это чрезвычайно опасная спираль. Маленькими шагами мы все ближе и ближе подходим к непосредственному участию в войне. Если мы не остановим этот процесс, то сами окажемся в войне, чего мы пока не хотим" , - добавил он.

Орбан также сравнил подход НАТО, который "заявил, что не хочет играть никакой роли в войне как альянс", и ЕС, который "не позволяет странам-членам решать, как они хотят действовать в деталях": "Таким образом, НАТО ведет себя гораздо осторожнее и сдержаннее, чем ЕС. Это вызывает удивление, поскольку, в конце концов, ЕС подвергается гораздо большей опасности".

Еще венгерский премьер выразил мнение, что Евросоюз "некритично воспринимает позиции США", из-за чего Штаты являются "одним из тех, кто выиграл войну в Украине", а также надеется на скорейший приход к власти Дональда Трампа, потому что он, считает Орбан, вернет сильную американскую власть.

Напомним, это не первое контроверсионное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно российско-украинской войны. Так, он говорил, что санкции Европейского Союза против России провалились, и призвал к мирным переговорам между РФ и Украиной.

Ранее Орбан заявил, что войны России против Украины не было бы, если бы бы бывшая канцлер Германии Ангела Меркель до сих пор была на посту. Он добавил, что бывший президент США Дональд Трамп может положить конец войне в Украине.