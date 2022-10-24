РосСМИ: в России могли мобилизовать уже почти полмиллиона человек

В России после 21 сентября, когда была объявлена так называемая "частичная мобилизация", могли мобилизовать почти полмиллиона человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское издание "Медиазона".

Издание попыталось рассчитать количество мобилизованных через количество свадеб, которое резко возросло после объявления мобилизации. Человек, получивший повестку в РФ, имеет возможность жениться и не ждать месяц, как это было обычно.

"Наши подсчеты показывают, что в 75 регионах России на начало октября мобилизовали по меньшей мере 431 тысячу человек в возрасте от 18 до 49 лет. По всей стране это число может быть еще выше - 492 тысячи. Самая высокая доля мобилизованных на востоке страны, самая низкая - в Москве".

Издание приводит пример Бурятии, где с 1 по 21 сентября регистрировали 83 свадьбы, а после объявления мобилизации 662. Так были собраны данные из 75 регионов РФ, которые свидетельствуют, что в них было проведено 31 тысячу свадеб мобилизованных.

Журналисты вычислили процент мобилизации через сопоставление 31 тысячи мобилизованных, которые устроили свадьбу, и 2 млн мужчин, которые согласно переписи 2021 года, живут незарегистрированным брачным союзом. Этот показатель составил 1,56%. Таким образом "следует, что к середине октября в этих регионах мобилизовали по меньшей мере 431 000 человек".

"Для каждого из 75 регионов с известными данными о свадьбах мы подсчитали свой процент мобилизации — и соотнесли его с данными о количестве мужчин от 18 до 49 лет. Из наших подсчетов следует, что к середине октября в этих регионах мобилизовали не меньше 431 000 человек.

Чтобы оценить число мобилизованных в регионах без данных, мы взяли средний процент мобилизации в 1,56%. В этом случае получается, что по всей России к середине октября мобилизовали 492 000 человек".

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