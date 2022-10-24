Зеленский призвал Израиль выбрать сторону

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 24 октября, призвал Израиль «выбрать, с кем он», и не игнорировать террор страны-агрессора России, сообщает Новое время.

Глава государства дистанционно выступил на Саммите демократии Haaretz и поблагодарил за врученную награду. Он также поблагодарил народ Израиля «за понимание и помощь», а израильские СМИ — за распространение правды о войне России против Украины и осуждение российского террора.

"Не пора ли [Израилю] выбрать, с кем вы? С демократическим миром, который плечом к плечу борется против экзистенциальной угрозы своему существованию? Или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда цена продолжения террора — полное разрушение глобальной безопасности?.. Мы видели: нас поддерживают на земле обетованной. Верю, что мы увидим поддержку и в небе" , — сказал президент Украины.

Зеленский напомнил, что страна-агрессор Россия «надеется террором в воздухе компенсировать проигрыши на земле», а у Украины нет Железного купола или эффективной системы противовоздушной и противоракетной обороны для защиты воздушного пространства.

Он также предположил, что за поставку дронов для ударов по Украине Россия, вероятно, предложила Ирану содействие ядерной программе Тегерана: «И этот их альянс просто не состоялся, если бы в свое время ваши политики приняли одно решение. Решение, о котором мы просили».

"Я подчеркиваю: еще с 2014 года мы просили Израиль о помощи. Но такова медлительность политиков. Хотя если бы мы сразу могли обезопасить наше небо, когда столкнулись с ракетной и дроновой угрозой, у России сейчас не было бы даже мотива идти в Иран и предлагать ему что-то в обмен на содействие в терроре. Но так вышло. И я считаю, что еще можно лишить смысла этот их альянс. Если мы будем действовать вместе — мы с вами так же, как с другими демократиями" , — добавил он.

Ранее президент говорил, что Украина с начала полномасштабного вторжения России не получила военной помощи от Израиля.

18 октября глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно передать Украине системы противовоздушной обороны из-за активизации российского воздушного террора с помощью иранских дронов.

19 октября министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не продает оружие Украине и «так будет и дальше».