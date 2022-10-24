Витренко предупредил украинцев о самой тяжелой зиме в истории

Нынешняя зима будет достаточно тяжелой из-за возможности постоянных перебоев с электричеством и отоплением, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит интервью главы "Нафтогаза" Юрия Витренко Handelsblatt.

Витренко отметил, что почти 40% энергообъектов на территории Украины разрушены, практически не осталось работающих нефтеперерабатывающих заводов.

По его словам, ближайшие месяцы для Украины будут "худшей зимой в нашей истории". Он ожидает постоянных отключений электроэнергии и повторных проблем с отоплением.

"В последнее время Россия неоднократно предпринимала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что приводило к отключению электроэнергии на значительной части страны. В газовом секторе "Нафтогазу" удалось сохранить почти довоенный уровень. Но производство продолжает подвергаться ударам. Многочисленные сотрудники уже погибли - не только потому, что воевали на фронте, но и на своих рабочих местах" , - подчеркнул Юрий Витренко.

Несколькими днями ранее Юрий Витренко заявил, что в подземных хранилищах газа Украины накоплено более 14,2 млрд куб. м голубого топлива, поэтому зима Украине не страшна. Однако из-за обстрела может потребоваться дополнительный импорт.