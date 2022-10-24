В МВД назвали количество производств по военным преступлениям РФ

По состоянию на конец октября Национальная полиция открыла более 39 тысяч уголовных производств, связанных с преступлениями российских военных и коллаборантов на украинской территории, сообщает Новое время.

Об этом в эфире телемарафона заявил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"С начала вторжения следователями Нацпола начато 39 409 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими РФ или их пособиями. А о сотрудничестве населения или граждан Украины со страной-агрессором мы начали уже 1772 производства, в которых 324 лицам уже сообщено о подозрении, а в суд уже направлено 180 уголовных производств" , — отметил чиновник.

По его словам, жители освобожденных украинских территорий постоянно обращаются в полицию, чтобы сообщить о преступлениях россиян.

"Я видел целые очереди граждан Украины на деоккупированных территориях, которые обращаются в органы Нацполиции с информацией о совершенных преступлениях. Мы видим искреннее желание наших соотечественников помогать полиции, рассказывать, как вели себя оккупанты, городская администрация, сотрудники правоохранительных или контролирующих органов" , — отметил Енин.

Он добавил, что полиция обычно является первой структурой, которая заходит на деоккупированные территории.

"Именно полиция заботится о законе и правопорядке. В Донецкой области, например, на освобожденных территориях полиция обеспечивает стабилизационные меры и восстановление правопорядка в 43 населенных пунктах, которые были деоккупированы" , — отметил чиновник.

Евгений Енин объяснил, что в общей сложности на этой территории проживает более 5000 граждан.

"Деоккупированная площадь составляет более полутора тысяч километров. Проводится работа с населением. Мы начали с обходов каждого дома, квартиры, дома. Проводим очень кропотливую работу по сбору доказательств военных преступлений, совершаемых российскими агрессорами и их коллаборантами" , — заметил замминистра.

В Донецкой области правоохранители разоблачили более двухсот человек, которые, вероятно, сотрудничали с российскими оккупантами.

"Только в Донецкой области в период с 26 сентября было разоблачено более 212 человек, которые причастны или могут быть причастны к сотрудничеству с оккупационными войсками. Это идет и о шпионской, и о коллаборационной, и диверсионной и других деятельности в ущерб нашему государству. Часть из их пытается сбежать вместе с оккупационной „властью“, часть остается" , — рассказал чиновник.

При этом в Харьковской области правоохранители обеспечили стабилизационные меры и восстановление правопорядка в 227 населенных пунктах.

"Задокументировано более 2046 военных преступлений. Полицейскими Харьковщины задержаны 29 человек, которые причастны или могут быть причастны к сотрудничеству с оккупационными властями" , — отметил чиновник.

В Херсонской области полиция провела стабилизационные мероприятия в 88 населенных пунктах.

"Деоккупированная площадь составляет 2,5 тысячи квадратных километров. На сегодняшний день задокументировано 194 военных преступления" , — отметил Евгений Енин.

18 октября Комиссия ООН установила, что российские войска несут ответственность за подавляющее большинство нарушений прав человека в первые недели войны в Украине, включая нападения на мирных жителей.