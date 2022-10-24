Резников поговорил с Остином и анонсировал новый пакет военной помощи США

Министр обороны Алексей Резников в понедельник поговорил с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает Европейская правда.

"Приветствую четкую позицию США по нереагированию на провокации и нулевую толерантность к шантажу. Также обсудили следующий американский пакет помощи Украине в сфере безопасности. Детали позже" , - написал Резников в Twitter.

Had a productive conversation with my friend Lloyd Austin III @SecDefAppreciate clear position of ???????? on not reacting to provocations and its zero tolerance of blackmail. We also discussed the next US Security Assistance Package for ????????. Details to follow. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 24, 2022

В Пентагоне пока не публиковали подробностей телефонного разговора.

Напомним, последний на сегодня пакет военной помощи Украине Соединенные Штаты объявили 14 октября, его размер составил 725 миллионов долларов.

Общая военная помощь США для Украины достигла более 18,3 млрд долларов с начала работы администрации Байдена.

Разговор руководителей оборонных ведомств Украины и США состоялся на фоне ничем не подтвержденных обвинений Киева со стороны Москвы в подготовке провокации с использованием "грязной бомбы".