Президент Германии прибыл в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября прибыл в Киев. Об этом, ссылаясь на Welt, сообщает Деловая столица.

Штайнмайер прибыл в столицу Украины впервые за восемь месяцев полномасштабной войны. Как отмечается, он готовится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и хочет своими глазами увидеть последствия обстрелов Украины российской армией.

Визит прошел с третьей попытки — раньше Украина и Германия не могли договориться.

По информации Офиса федерального президента, Штайнмайер и Зеленский хотят обратиться с общим призывом к немецким городам и муниципалитетам: вступить в новые партнерские отношения с украинскими муниципалитетами в краткосрочной перспективе и помочь украинцам пережить зиму, что стало значительной проблемой из-за ударов РФ по энергетическим объектам.

Как сообщалось, в прошлый раз визит Штайнмайера был запланирован на 20 октября, но был перенесен из соображений безопасности.