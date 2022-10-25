Шмыгаль: Предоставленная Германией IRIS-T сбивает 9 из 10 ракет

Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, недавно вступивший на боевое дежурство в силах противовоздушной обороны, показал высокую эффективность. Об этом на открытии V украинско-немецкого экономического форума сказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает Зеркало недели.

"Система IRIS-T чрезвычайно эффективна. Я буду говорить об этом и сегодня, и завтра. Мы, можно так сказать, защищаем наше воздушное пространство благодаря этому современному вооружению. Оно точно эффективно: 9 из 10 ракет [уничтожает], фактически спасает жизнь украинцев, поражая мишень. Это самый высокий показатель, который есть у того вооружения, которое мы видели и которым пользовались" , – сказал Шмигаль.

Он добавил, что в последние две недели Россия выпустила по гражданской, критической и энергетической инфраструктуре Украины более 300 ракет.

Ранее Олаф Шольц заявил, что ФРГ в скором времени отправит Украине еще три системы ПВО IRIS-T и будет поддерживать "столько, сколько нужно".