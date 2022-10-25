ISW: ВСУ освободят правобережье Херсонщины до конца года

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что украинские защитники смогут взять под контроль правобережье Херсонской области до конца этого года, сообщает Украинская правда.

"Российские силы, видимо, готовятся защищать город Херсон и полностью отводят подразделения из верхней части Херсонской области. Однако в последних сообщениях о российских военных операциях в южной оперативной зоне не всегда проводится достаточно четкое разграничение между действиями в Херсоне и действиями в западной части Херсонской области" , - говорится в отчёте ISW.

В ISW считают, что российские оккупанты готовятся к обороне Херсона и не отходят полностью с правобережной части области. Некоторые российские военные блогеры, на которых ссылается ISW, утверждают, что Россия "сдаст" Херсон, поскольку попытка удержать его может привести к поражению.

Кроме того, российские военные не подготовили информационное пространство для военного поражения в Херсонской области по состоянию на 24 октября.

Также в последней сводке ISW говорится, что уменьшение количества ракетных обстрелов территории Украины может свидетельствовать о сокращении запасов ракет и беспилотников у оккупационных сил.