Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 68 420 (+480) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2611 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5321 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 1674 (+1) ед,
  • РСЗО – 377 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 190 (+1) ед,
  • самолетов – 271 (+1) ед,
  • вертолетов – 248 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1372 (+2),
  • крылатых ракет ‒ 350 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4054 (+10) ед,
  • специальной техники – 149 (+0).

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics