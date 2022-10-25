Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 68 420 (+480) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2611 (+21) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5321 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 1674 (+1) ед,
- РСЗО – 377 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 190 (+1) ед,
- самолетов – 271 (+1) ед,
- вертолетов – 248 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1372 (+2),
- крылатых ракет ‒ 350 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4054 (+10) ед,
- специальной техники – 149 (+0).
Данные уточняются.