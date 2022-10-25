Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 68 420 (+480) человек ликвидировано,

танков ‒ 2611 (+21) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5321 (+26) ед,

артиллерийских систем – 1674 (+1) ед,

РСЗО – 377 (+2) ед,

средств ПВО ‒ 190 (+1) ед,

самолетов – 271 (+1) ед,

вертолетов – 248 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1372 (+2),

крылатых ракет ‒ 350 (+0),

кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4054 (+10) ед,

специальной техники – 149 (+0).

Данные уточняются.